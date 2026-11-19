Şarkışla'da boykot sohbeti düzenlendi, Belediye Başkanı Gültekin katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkışla İlçe Müftülüğü, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde 'İmtihanın Bir Parçası Boykot' konulu sohbet programı düzenledi. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda ilçe vaizi Muhittin Avcı sunum yaptı; Belediye Başkanı Kasım Gültekin de katıldı.
Şarkışla İlçe Müftülüğünce "İmtihanın Bir Parçası Boykot" konulu sohbet programını düzenledi.
Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Müftü Vekili Mehmet Akif Şahin'in açılış konuşmasının ardından ilahi ve şiir dinletisi sunuldu.
Daha sonra ilçe vaizi Muhittin Avcı tarafından "İmtihanın Bir Parçası Boykot" konulu sunum yapıldı.
Programa, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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