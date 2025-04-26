Şarkışla\'da öğrenciler köy mezarlığına fidan ve gül dikti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ortaokul öğrencileri köy mezarlığına fidan ve gül dikti.

Akçakışla köyü Şehit Yıldırım Kuzucular Ortaokulu'ndan 20 öğrenci, öğretmenleri nezaretinde Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında köy mezarlığında 30 gül ve 30 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Okul Müdürü Gökhan Karademir, ÇEDES Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerin öğrencilere önemli değerler kazandırdığını söyledi.

Emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Karademir, "Hem çevre bilinci hem de vefa duygusunu öğrencilerimize aşılamak amacıyla bu etkinliği düzenledik. ÇEDES Projesi öğrencilerimizin manevi gelişimine katkı sunuyor." dedi.

Akçakışla köyü muhtarı Savaş Özen ise öğrencilerin anlamlı etkinliğinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.