Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Ramazan Sandığı" projesini hayata geçirdi.
Okul Müdürü Gökhan Yağcı, yaptığı açıklamada, öğrencilerin harçlıkları ile kumbarada biriktirdikleri paraları kampanya kapsamında bağışladıklarını söyledi.
Ramazan ayının manevi atmosferini öğrencilerle yaşadıklarını dile getiren Yağcı, "Sadaka kültürünü yaşayarak anlatmak için 'Ramazan Sandığı' projesini hayata geçirdik. Yardımlaşma bilincini tüm okula yaymayı amaçladığımız projeyle toplanan yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıttık. Ayrıca Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla da toplanan 64 bin 270 lirayı Türk Kızılay'a teslim ettik." diye konuştu.
Türk Kızılay Şarkışla Şubesi Başkanı Ahmet Turan Yılmaz da anlamlı yardımlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.???????
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da Öğrencilerden Anlamlı Yardım: Ramazan Sandığı - Son Dakika
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