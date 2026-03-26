Şarkışla\'da Soba Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde soba bacasından çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle Uğurlu Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle soba bacasından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen A.K. (52) ve E.Ö. (38), sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.