Şarkışla'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Şarkışla'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Şarkışla\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

02.11.2024 12:47
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

H.T. (55) yönetimindeki 58 HF 102 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Kızılırmak Sokak'ta Y.D'nin (31) kullandığı 58 AFB 473 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle otomobilde bulunan A.T. (48), S.T. (82), Z.T. (50) ve kamyonetteki A.Ö. (59) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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