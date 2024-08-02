Şarkışla ve Cemel Belediyeleri Beldede Asfaltlama Çalışması Yapıyor

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Şarkışla Belediyesi ve Cemel Belde Belediyesi beldede asfaltlama çalışması yapıyor.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut ve AK Parti İlçe Başkanı Burhanettin Uğurlu beldede yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi.

Gültekin, belediye mücavir alanı içerisinde bulunmayan Cemel beldesinde belediyeler olarak örnek bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Beldenin yollarını daha iyi hale getirmeyi arzuladıklarını belirten Gültekin, "Cemel Belediyesi ile yaptığımız bu işbirliği, halkımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım. Bu tür ortak projelerle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

Bulut ise katkısı bulunanlara teşekkür ederek, "İlçemiz ve beldemiz için önem taşıyan bu asfalt çalışması, belediyeler arası işbirliğinin güzel bir örneğidir. Başta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler olmak üzere Şarkışla Belediye Başkanımız Kasım Gültekin ve ekibine bu süreçteki destekleri için teşekkür ederim." diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında 2 bin ton asfalt kullanılacağı belirtildi.