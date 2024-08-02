Şarkışla ve Cemel Belediyeleri Beldede Asfaltlama Çalışması Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şarkışla ve Cemel Belediyeleri Beldede Asfaltlama Çalışması Yapıyor

Şarkışla Belediyesi ve Cemel Belde Belediyesi, beldede asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor. Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut ve AK Parti İlçe Başkanı Burhanettin Uğurlu, asfalt çalışmalarını inceledi. Gültekin, Cemel beldesinde belediyeler olarak örnek bir çalışma yürüttüklerini belirterek, beldenin yollarını daha iyi hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bulut ise bu asfalt çalışmasının belediyeler arası işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu vurgulayarak, destekleri için Şarkışla Belediye Başkanı Gültekin ve ekibine teşekkür etti. Çalışmalar kapsamında 2 bin ton asfalt kullanılacağı bildirildi.

02.08.2024 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkışla Belediyesi ve Cemel Belde Belediyesi beldede asfaltlama çalışması yapıyor.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut ve AK Parti İlçe Başkanı Burhanettin Uğurlu beldede yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi.

Gültekin, belediye mücavir alanı içerisinde bulunmayan Cemel beldesinde belediyeler olarak örnek bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Beldenin yollarını daha iyi hale getirmeyi arzuladıklarını belirten Gültekin, "Cemel Belediyesi ile yaptığımız bu işbirliği, halkımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım. Bu tür ortak projelerle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

Bulut ise katkısı bulunanlara teşekkür ederek, "İlçemiz ve beldemiz için önem taşıyan bu asfalt çalışması, belediyeler arası işbirliğinin güzel bir örneğidir. Başta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler olmak üzere Şarkışla Belediye Başkanımız Kasım Gültekin ve ekibine bu süreçteki destekleri için teşekkür ederim." diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında 2 bin ton asfalt kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Hakverdi Bulut, Kasım Gültekin, AK Parti, Şarkışla, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkışla ve Cemel Belediyeleri Beldede Asfaltlama Çalışması Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
07:47 Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık
07:14 İletişim Başkanı sinyali vermişti BTK’dan Instagram’a erişim engeli İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:01 Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna dahil oluyor Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor
00:57 Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var
00:42 Putin, MİT’in tarihi takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı Putin, MİT'in tarihi takas operasyonuyla Rusya'ya dönenleri havalimanında karşıladı
00:08 Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi
23:37 Orta Doğu’da sıcak saatler Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail’e saldırdılar Orta Doğu'da sıcak saatler! Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail'e saldırdılar
23:06 Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü Polise ve eve taşla saldırdılar Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü! Polise ve eve taşla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 10:20:08. #1.13#
SON DAKİKA: Şarkışla ve Cemel Belediyeleri Beldede Asfaltlama Çalışması Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement