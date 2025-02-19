Şarköy'de Kar Yağışı Etkili Oldu

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Şarköy'de kar yağışı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, bazı mahalleleri beyaza bürüdü.

Şarköy'ün yüksek kesimlerinde gece boyunca etkili olan kar yağışı, özellikle Yeniköy Mahallesi'nde sokakları tamamen karla kapladı. Gece saatlerinde ortaya çıkan manzara, mahallede kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiğini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken, bazı sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.