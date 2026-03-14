Şarköy'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
Şarköy'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

14.03.2026 10:19
Jandarma, Şarköy'de F.Ö.'nün çiftlik evinde ruhsatsız silah, sahte içki ve uyuşturucu ele geçirdi.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın çiftlik evine düzenlediği operasyonda ruhsatsız silahlar, sahte içki, uyuşturucu ele geçirildi; şüpheli F.Ö. (56) tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, kırsal Tepeköy Mahallesi'nde F.Ö.'ye ait çiftlik evinde ruhsatsız silahlar, sahte içki ve kaçak ürünler bulunduğu belirlendi. Adrese baskın düzenleyen jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, bir noterliğe ait mühür ve 2 kaşe, 140 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma kağıdı, hassas terazi, sahte 70 litre rakı, 355 litre şarap, üzüm sıkma makinesi, kaynatma kazanı, tank ve ocağı, basınçlı tank ve damıtma aparatı, ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, havalı tüfek, 180 tabanca mermisi, 52 tüfek fişeği, Mp5 makineli tabanca şarjörü, termal kamera, tarihi eser niteliğinde hançer ele geçirildi. Çiftlik sahibi F.Ö ile Afganistan uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö. tutuklanırken, kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Sahte İçki, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
