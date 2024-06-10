Şarköy'de Taraftar Çeşmesi Galatasaray'ın Renklerine Boyandı - Son Dakika
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Şarköy'de Taraftar Çeşmesi Galatasaray'ın Renklerine Boyandı

Şarköy\'de Taraftar Çeşmesi Galatasaray\'ın Renklerine Boyandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için düzenlenen organizasyonda, taraftarlar tarafından Taraftar Çeşmesi sarı-kırmızı renklere boyandı. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve Şarköy Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Talip Aykaç da etkinliğe katıldı.

10.06.2024 11:45
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde geleneksel olarak her yıl Süper Lig şampiyonunun renklerini taşıyan Taraftar Çeşmesi, sezonu Galatasaray'ın zirvede tamamlaması nedeniyle sarı-kırmızı renklere boyandı.

Şarköy Galatasaray Taraftarlar Derneğinin düzenlediği organizasyonda, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu kutlamak için büyük bayraklar eşliğinde kalabalık bir grup, çeşmenin bulunduğu sahildeki çay bahçesine hareket etti. Bir taraftar ise at üstünde sloganlar eşliğinde çay bahçesine girdi.

Sahilde bir araya gelen Galatasaraylı taraftarlar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

Giydikleri Galatasaray formaları ve ellerindeki sarı-kırmızı bayraklarla alanı dolduran taraftarlar, çeşmenin sarı-kırmızıya boyanmasının ardından tezahüratlar yapıp, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Taraftarlarla birlikte çeşmeyi boyayan Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var burada yaptığı konuşmada, şampiyon takımın taraftarlarını tebrik etti.

Etkinliğe Şarköy Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Talip Aykaç da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarköy'de Taraftar Çeşmesi Galatasaray'ın Renklerine Boyandı - Son Dakika

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