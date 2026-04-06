Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uçurumdan deniz kenarına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İ.A. idaresindeki otomobil, Uçmakdere Mahallesi'nde uçurumdan deniz kenarına düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler kıyıya inerek, sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.
Kazada yaralanan 3 kişi, bulundukları yerden sedyeyle alınarak Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şarköy'de Uçurumdan Düşen Araçta 3 Yaralı - Son Dakika
