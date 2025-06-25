Şarköy\'deki Yangın Kontrol Altında

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otluk alanda başlayıp makiliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

İğdebağları Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, makilik alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Şefliği ile sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter ve 3 arazözün yanı sıra Şarköy Belediyesinin iş makineleri ve tankerlerle müdahale edildi. Mahalle sakinleri de traktörleriyle çalışmalara destek verdi.

Söndürülen yangında, 2,5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.