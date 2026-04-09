Sarkozy Temyizde Masumiyetini Savundu

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Paris'te görülen temyiz duruşmasında, 2007 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının Libya tarafından finanse edildiği iddialarını reddederek masum olduğunu savundu. Sarkozy, "Fransız halkına gerçeği borçluyum, masumum" dedi ve bu dava kapsamında daha önce 20 gün cezaevinde kaldığını belirtti.

71 yaşındaki Sarkozy, Eylül 2025'te suç örgütü kurmaktan suçlu bulunmuş ve Muammer Kaddafi yönetiminden finansman sağladığı iddiasıyla beş yıl hapis cezası almıştı. Temyiz davasında, kendisiyle birlikte üç eski bakanın da aralarında bulunduğu dokuz sanığın dosyaları yeniden inceleniyor. Sarkozy, suçlamaların siyasi saiklerle ortaya atıldığını savunurken, 2011'de Libya'ya askeri müdahaleyi desteklediğini ve Kaddafi'nin üzerinde hiçbir etkisi olmadığını vurguladı.

Duruşma, 1989'daki uçak bombalaması kurbanlarının ailelerinin endişelerinin ardından yapılıyor. Sarkozy, Abdullah el-Senussi hakkındaki yakalama kararını kaldırma sözü verdiği iddialarını reddederek, "Ona hiçbir zaman söz vermedim" dedi. Mahkemede zaman zaman sinirlenen Sarkozy, 2005'te Kaddafi ile yaptığı kısa görüşmeyi hatırlatarak şüpheli bir anlaşma yapmanın mantıksız olduğunu ifade etti.

Paris Temyiz Mahkemesi'ndeki davanın 3 Haziran'a kadar sürmesi beklenirken, kararın daha sonra açıklanacağı belirtiliyor. Sarkozy, görevden ayrıldıktan sonra birçok davayla karşılaşmış ve Kasım ayında Yargıtay tarafından 2012 seçim kampanyası finansmanına ilişkin mahkûmiyeti onanmıştı. Altı ay ev hapsi cezası henüz uygulanmamış durumda.