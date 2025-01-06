Sarkozy'nin Libya Davası Başlıyor - Son Dakika
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Sarkozy'nin Libya Davası Başlıyor

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, Libya'dan yasadışı maddi destek almakla suçlanıyor. Dava Paris'te açıldı.

06.01.2025 13:50
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Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, seçim kampanyasını finanse etmek için Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi yönetiminden yası dışı maddi destek sağlamakla suçlandığı "Libya Davası"nın görülmesine başlanacak.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ardından eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve beraberindeki üçü eski bakan 12 kişinin Libya'daki Kaddafi yönetimi ile "yolsuzluk anlaşması" yapmakla suçlandığı dava, bugün Paris Ceza Mahkemesinde görülecek.

Sarkozy'nin 2007'de cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğu seçimleri Libya'dan yasa dışı yollarla sağladığı parayla finanse ettiği yönündeki iddiaların dinleneceği davanın yaklaşık 3 ay sürmesi bekleniyor.

Suçlu bulunması halinde Sarkozy'nin 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

2007-2012 yıllarında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Aralıkta Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı "telekulak" davasında bir yıl ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Sarkozy'nin bir yıllık hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirmesine ve 3 yıl seçilme hakkından mahrum bırakılmasına hükmedilmişti.

Olay

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" ileri sürülüyor.

Sarkozy'nin 2006 sonu ile 2007 başında seçim kampanyası ile Libya yönetiminden 50 milyon avro aldığı iddia ediliyor.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili ön soruşturma açılmıştı. Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, ardından hakkında "seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamak, yolsuzluk yapmak ve Libya kamu fonlarını gizlemek" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Öte yandan Libya Davası'nda tanık statüsündeki Fransız- Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülüyor.

İş insanı Takieddine de önce Sarkozy'nin Libya'dan finansman aldığını savunmuş, 2020'de ifadelerini değiştirerek aksini iddia etmişti.

Sarkozy'nin Takieddine'ye kendisi hakkındaki suçlamaları çekmesi için en az 8 kişi aracılığıyla baskı yaptığından şüpheleniliyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın bunun için 608 bin avro harcadığı ileri sürülüyor.

Kaynak: AA

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