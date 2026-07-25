Sarra Köyü'nde İsrail Saldırıları

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Sarra köyünde yaşayan Filistinliler, topraklarını gasbeden İsraillilerin, ev ve araçlarına saldırdığı sırada yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

AA muhabirine konuşan köy sakinleri, saldırıda bir evin ateşe verildiğini, bazı araçların zarar gördüğünü ve çocuklar başta olmak üzere köy halkının büyük korku yaşadığını belirtti.

Evi ve aracı zarar gören Muhammed Abdullatif et-Turabi, topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin Nablus'un güneybatısındaki köye girerek evlerine taş ve şişelerle saldırdığını söyledi.

İsrail askerlerinin saldırı sırasında bölgede bulunduğunu aktaran Turabi, "Evlerimizde güven içinde oturuyorduk. Sonra birden yüzlerce yerleşimci evlere saldırıp taş ve şişeler atmaya başladılar." dedi.

Turabi, İsrail güçlerinin saldırıyı engellemediğini daha sonra ise köy sakinlerinin hedef alınan bölgelere ulaşmasına ve topraklarını gasbeden İsraillilerin çıkardığı yangınları söndürmesine engel olduğunu ifade etti.

Aracının ve evinin bir bölümünün zarar gördüğünü belirten Turabi, "Allah'a şükürler olsun. Malların telafisi mümkündür." diye konuştu.

"Çocuklar korkudan birbirlerine sarılıp çığlık atıyordu"

Evi ateşe verilen Ümmü Vahid es-Saravi de saldırı sırasında ailesiyle yaşadığı zor anları anlattı.

Köyün yerleşimcilere yakın olması nedeniyle saldırı ihtimaline karşı aile üyelerinin geceleri evinde toplandığını kaydeden Saravi, "Bir buldozer eve yaklaşıp zeytin ağaçlarını sökmeye başladı. Ardından yangın çıktı ve yerleşimciler yaklaştı. Bunun üzerine evden çıkmak zorunda kaldık." dedi.

Saravi, "Çocuklarım korkudan çığlık atmaya başladı. Saldırının nereden geldiğini bilmiyorduk." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin çocuklar evlerin içindeyken konutlara ve araçlara saldırdığını belirten Saravi, köy sakinlerinin aile üyelerini zarar görmeden bölgeden çıkardığını dile getirdi.

Saravi, "Çocuklar korkudan birbirlerine sarılmıştı ve hepsi çığlık atıyordu ancak Allah'a şükür herkes sağ salim çıktı." diye konuştu.

Köy sakinleri ile saldırıya karşı koymak ve aileleri tahliye etmek için yardıma gelen gençlere teşekkür eden Saravi, çocukların ve ailelerin zarar gören evlerden çıkarılmasına yardım edildiğini aktardı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Sarra köyünde yerleşimcilerin saldırısına uğrayan 2 Filistinlinin yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Yerel kaynaklar da Fiilistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ordunun korumasında köyün çevresine girerek evlerin yakınındaki alanları ateşe verdiğini, Filistinliler ile topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail askerleri arasında olaylar çıktığını aktarmıştı.

Filistin resmi verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 1182 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 24 bin kişi gözaltına alındı.

Sarra köyüne daha önce de Filistinlilerin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli tarafından baskın düzenlenmişti. İsrailliler, 6 ev ve 5 araç ile binlerce dönüm araziyi ateşe vermiş, baskın sırasında 2 Filistinli darbedilmişti.

Nablus gün içinde İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğramıştı. Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarındaki saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde düzenlediği silahlı saldırıda ise 3'ü ağır 7 Filistinli yaralanmıştı.