Kayseri'de kepenk ve camını kırıp girdikleri sarraf dükkanından yaklaşık 1,8 milyon TL değerinde altın ve bir miktar gümüş çalan M.E. (20) ve M.S. (19), polisin çalışmasıyla yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kazancılar Çarşısı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, G.G.'ye ait sarraf dükkanının kepenk ve camını kırarak içeri girdi. Dükkandan 1,8 milyon TL değerinde altın ve bir miktar gümüş çalan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde dükkanına gelen G.G., durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

130 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından 130 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyip saha araştırması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin M.E. ve M.S. olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Maddi değeri yaklaşık 1,8 milyon TL olarak belirlenen çalıntı ziynet eşyalarının eksiksiz olarak ele geçirilip sahibine teslim edildiği bildirildi.

Öte yandan, şüphelilerin çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerden birinin çekmecelerdeki ziynet eşyalarını aldığı, ardından diğer arkadaşıyla birlikte çarşı içinden uzaklaştığı görüldü.