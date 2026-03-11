Sason Balı İçin Patent Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
Sason Balı İçin Patent Değerlendirme Toplantısı
11.03.2026 14:33
Sason'da, Sason balının AB patent başvuru süreci için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde Sason balının patent başvuru sürecine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Vali Ekrem Canalp'in destek ve öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Sason balının Avrupa Birliği patent başvuru sürecine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Furkan Başar başkanlığında düzenlenen toplantıda, Sason balının Avrupa Birliği nezdinde tescillenmesine yönelik yürütülen başvuru süreci, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve izlenecek yol haritası ele alındı.

Toplantıda ayrıca, Sason balının uluslararası alanda tanıtımının artırılması ve dünya pazarında daha güçlü bir yer edinmesi için yürütülecek çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Şube Müdürü Sedat Coşkun, Sason İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasip Okay ile Özener ve Patent Grubu temsilcisi Huriye Özener katıldı.

Kaynak: AA

