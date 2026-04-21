Sason\'da Heyelan: Ulaşım Engellendi

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle grup köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güvercinlik, Yiğitler, Geçitli, Soğanlı, Kulaksız, Dağçatı ve Dörtbölük köylerine ulaşımı sağlayan grup köy yolunun Yiğitler mevkisinde, ilçede etkili olan yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolu tekrar ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.