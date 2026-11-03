Sason\'daki aile konferansında Demirbağ, ailenin toplumun temel taşı olduğunu anlattı

Batman'ın Sason ilçesinde, "Toplumun Kalbi Aile" konferansı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık koordinasyonunda İlçe Müftülüğü tarafından Aile Yılı kapsamında Sason Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda, ney dinletisi sunuldu, ilahiler okundu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan yazar Ömer Demirbağ, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, sevgi, saygı, merhamet ve karşılıklı anlayışın aile bağlarının güçlendirilmesindeki önemine değindi.

Ailenin yalnızca aynı çatı altında yaşamak anlamına gelmediğini ifade eden Demirbağ, aile olmanın, sevgi, değerler ve hayatın güzelliklerini paylaşmakla mümkün olduğunu belirtti.

Konferansın ardından Kaymakam Furkan Başar, Ömer Demirbağ'a teşekkür ederek tablo hediye etti.