Sason'daki aile konferansında Demirbağ, ailenin toplumun temel taşı olduğunu anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sason'daki aile konferansında Demirbağ, ailenin toplumun temel taşı olduğunu anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sason\'daki aile konferansında Demirbağ, ailenin toplumun temel taşı olduğunu anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sason'da İlçe Müftülüğünce Aile Yılı kapsamında düzenlenen “Toplumun Kalbi Aile” konferansında yazar Ömer Demirbağ, ailenin toplumun temel taşı olduğunu söyledi. Kaymakam Furkan Başar, konferansın ardından Demirbağ'a teşekkür ederek tablo hediye etti.

Batman'ın Sason ilçesinde, "Toplumun Kalbi Aile" konferansı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık koordinasyonunda İlçe Müftülüğü tarafından Aile Yılı kapsamında Sason Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda, ney dinletisi sunuldu, ilahiler okundu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan yazar Ömer Demirbağ, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, sevgi, saygı, merhamet ve karşılıklı anlayışın aile bağlarının güçlendirilmesindeki önemine değindi.

Ailenin yalnızca aynı çatı altında yaşamak anlamına gelmediğini ifade eden Demirbağ, aile olmanın, sevgi, değerler ve hayatın güzelliklerini paylaşmakla mümkün olduğunu belirtti.

Konferansın ardından Kaymakam Furkan Başar, Ömer Demirbağ'a teşekkür ederek tablo hediye etti.

Kaynak: AA
GüncelHediyeBatmanSasonYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Teyze cinayetinde şoke eden savunma Yasak aşk ortaya çıktı Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı
Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında “Bu kadarı da olmaz“ dedirten an Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında "Bu kadarı da olmaz" dedirten an!
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:34
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
16:21
Liverpool’un İstanbul yolculuğu başladı Kadıköy’e yaralı geliyorlar
Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
16:07
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
15:42
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 16:55:30. #7.13#
SON DAKİKA: Sason'daki aile konferansında Demirbağ, ailenin toplumun temel taşı olduğunu anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android