Sason Devlet Hastanesinde diş hekimlerine Diş Hekimleri Günü'nde teşekkür edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Sason ilçesindeki Sason Devlet Hastanesinde Diş Hekimleri Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programa Başhekim Vekili Dr. Fırat Güneş ve diş hekimleri katıldı; Güneş, diş hekimlerine katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Batman'ın Sason ilçesinde Diş Hekimleri Günü kutlandı.
Sason Devlet Hastanesinde Diş Hekimleri Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına Başhekim Vekili Dr. Fırat Güneş, İdari ve Mali İşler Müdürü İrfan Ağaya ve diş hekimleri katıldı.
Programda, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunulmasında özveriyle görev yapan diş hekimlerine teşekkür edilerek günleri kutlandı.
Güneş, diş hekimlerinin toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek sağlık hizmetlerine sundukları katkı ve emeklerinden dolayı tüm diş hekimlerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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