Sason Kaymakamı Başar, Bal Müzesi ve Şehir Parkı yatırımlarını incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçede yapımı süren Bal Müzesi ve Arıcılık Eğitim Merkezi ile Dereköy'de planlanan Sason Şehir Parkı'ndaki çalışmaları inceledi. Başar, tamamlanma aşamasındaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasını da inceleyerek yatırımların ilçeye katkı sağlayacağını belirtti.
Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar ilçede yapımı süren yatırımları inceledi.
Kaymakam Başar, Sason Bal Müzesi ve Arıcılık Eğitim Merkezi alanında gerçekleştirilen temel kazma, kot düşürme ve palyeleme çalışmalarını inceleyerek projenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Dereköy köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan Sason Şehir Parkı alanında incelemelerde bulunan Başar, projenin ilçeye sağlayacağı katkıları değerlendirdi.
Başar, yapımı tamamlanma aşamasına gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında da yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İlçenin gelişimine ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak yatırımların yakından takip edildiğini belirten Başar, çalışmaların titizlikle sürdürülmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu.
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