Sason Kaymakamı Başar, Yücebağ beldesindeki okulu ziyaret etti

Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, öğrencilerle bir araya geldi

Kaymakam Başar, Yücebağ beldesinde Posta İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu.

Başar, okulda yürütülen eğitim faaliyetleri, öğrencilerin ihtiyaçları ve eğitim ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Kaymakam Başar'a, Belediye Başkanı İrfan Demir, Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil, Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Murat Alver, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Tepe, İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci ve kurum müdürleri eşlik etti.