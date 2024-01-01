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Sason Kaymakamı Murat Mete, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika
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Sason Kaymakamı Murat Mete, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Sason Kaymakamı Murat Mete, ilçedeki güvenlik noktalarını ziyaret ederek görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Mete, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla da sohbet ederek yeni yıl dileklerini iletti. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için mesai gözetmeksizin çalışan güvenlik güçlerine teşekkür eden Mete, başarılar diledi.

Sason Kaymakamı Murat Mete, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
01.01.2024 - 11:13,
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Sason Kaymakamı Murat Mete, güvenlik noktalarında görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Kaymakam Mete, ilçenin farklı noktalarındaki güvenlik noktalarını ziyaret etti.

Görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Mete, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların da yeni yılını kutladı, onlarla bir süre sohbet etti.

Mete, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için mesai kavramı gözetmeksizin her daim görevlerinin başında olan bütün güvenlik güçlerine teşekkür ederek, başarı diledi.

Kaynak: AA
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Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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