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Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşam için gerekli bileşenler bulundu - Son Dakika
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Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşam için gerekli bileşenler bulundu

NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini, Enceladus'ta hidrojen siyanürün varlığına dair güçlü bulgular elde etti. Araştırmacılar, Enceladus'un yaşam için temel gereklilikleri karşıladığını ve yaşamın yapı taşlarını oluşturmak için gerekli moleküllere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Satürn\'ün uydusu Enceladus\'ta yaşam için gerekli bileşenler bulundu
15.12.2023 - 11:43,
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Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn'ün uydularından Enceladus'ta yaşam için gerekli bileşenlerden hidrojen siyanürün varlığına dair güçlü bulgulara rastladı.

The Hill gazetesinin haberine göre, NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini, gezegene ve uydusuna ilişkin yeni bilgiler elde etti.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, Satürn'ün uydularından Enceladus'ta hidrojen siyanürün varlığına dair güçlü bulgulara rastladıklarını belirtti.

Araştırmacılardan Jonah Peter bulgulara ilişkin, "Enceladus yaşam için temel gereklilikleri karşılıyor gibi görünüyor." dedi.

Peter, "Çalışmamız, Enceladus'un yaşamın yapı taşlarını oluşturmak ve yaşamı sürdürmek için gerekli moleküllerden bazılarına ev sahipliği yaptığına dair kanıt sağlıyor" ifadesini kullandı.

Söz konusu araştırmanın sonuçları, "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Satürn, NASA, Uzay, Güncel, Son Dakika

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