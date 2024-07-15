SAÜ'de ALS hastaları için yapay zeka destekli robot kol geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SAÜ'de ALS hastaları için yapay zeka destekli robot kol geliştirildi

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) yapılan bir proje kapsamında, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalarının hareket kabiliyetlerini artırmak amacıyla yapay zeka destekli bir robot kol geliştirildi. Proje, beyindeki elektriksel hareketleri ölçmede kullanılan elektroensefalografi (EEG) başlığı aracılığıyla çalışan bir robot kolun üretilmesini içeriyor. Geliştirilen robot kolun ticarileşmesi için çalışmalar devam ediyor ve nihai aşamada ALS hastalarının evde kullanabileceği bir donanım haline getirilmesi hedefleniyor.

15.07.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakara Üniversitesinde (SAÜ) Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalarının hareket kabiliyetlerini artırmaya yönelik yapay zeka destekli robot kol geliştirildi.

SAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Kürşad Uçar, yaklaşık 5 yıl önce ALS hastalarının günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için proje hazırladı.

Bölüm öğrencilerin dönüşümlü olarak yer aldığı proje kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, beyindeki elektriksel hareketleri ölçmede kullanılan elektroensefalografi (EEG) başlığı aracılığıyla çalışan robot kol üretildi.

TÜBİTAK'tan da destek alınarak geliştirilen robot kolun ticarileşmesi için çalışmalar devam ediyor.

"Nihai aşamada insanlar bunu alıp evde kullanabilir"

Doç. Dr. Muhammed Kürşad Uçar, AA muhabirine, 2011'den bu yana biyomedikal sinyal işleme ve yapay zeka alanında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Uçar, çalışmalarına hareket yeteneklerinin kısıtlı olması nedeniyle zorluklar yaşayan ALS hastalarının günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için hazırladığı projeyi dahil ettiğini bildirdi.

Projede yer alan bölüm öğrencileriyle yapay zeka destekli robot kol geliştirdiklerini anlatan Uçar, "Amacımız ALS hastalarının satranç oynama, su içme, masanın üzerinden bir şey alma gibi belirli ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve sadece beyin sinyaliyle çalışan bir donanım gerçekleştirmek. Geliştirdiğimiz prototip sistem yüzde 97 doğruluk oranıyla çalışıyor." dedi.

Uçar, yapay zeka modüllerini kendilerinin oluşturduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Kendimiz işleyip makineye gönderebiliyoruz. Şu ana kadar 20'den fazla öğrenci bu proje için çalıştı. Nihai aşamada insanlar bunu alıp evde kullanabilir. Bir de bunun ileri safhasında dış iskeleti geliştirebilir. Bu gördüğümüz robotu vücudumuzu tamamen saracak şekilde mekanik bir hale getirebiliriz. Mekanik hale getirdikten sonra ALS hastaları kalkıp yürüyebilecek konuma gelebilir. Yani başlangıçta ona su vermek için kullanırken ikinci aşamada ona dış iskelet olarak evin içerisinde yürüme kabiliyeti kazandırma hedefimiz var. Tabii onun için de biraz daha donanımın gelişmesi gerekiyor."

Geliştirdikleri yapay zeka destekli robot kolun, EEG başlığı aracılığıyla masa üzerinde bağımsız şekilde çalışabildiğini anlatan Uçar, "Projemizi gerçekleştirmeye başladıktan sonra motivasyon kaynağı olarak TÜBİTAK'a başvuru yaptık. Oradan desteklenmesine onay çıktı. Aldığımız bütçeyle projemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Oradan da bir ödül verildi. Bir yıl süre içerisinde projeyi tekrar tamamlayıp teslim edeceğiz." diye konuştu.

"Robot kol sorunsuz çalışıyor"

SAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömer Göker de hareket kabiliyeti kısıtlı kişilere yardımcı olabilmek için yenilikçi bir yaklaşımla çalışma yaptıklarını söyledi.

Projenin iki temel kısmının olduğunu dile getiren Göker, "Robot kol kısmı ve yapay zekayla beyin sinyallerini işleme kısmı. İlk olarak robot kol yazılım kısımlarını, robot kolun kurulum kısımlarını gerçekleştirdik. Daha sonra yapay zekayla beyin sinyallerini işleme kısmına geçtik. Beyin sinyallerini alarak yapay zeka modelinden sorgulatıyoruz. Sağ ve sol olarak çıktı alabiliyoruz. Yani sadece düşünerek sağ ve solu algılayabiliyoruz. Buna göre de robot kola belli görevler yaptırıyoruz. Bu proje geliştirilirse gerçekten insanlığa faydalı bir hale gelebilir." ifadelerini kullandı.

SAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ali Semih Zengin ise projenin genel anlamda tamamlandığını, prototipin üretildiğini belirterek, "Robot kol, sorunsuz çalışıyor ama tabii ki daha geliştirilebilecek çok şey var. Şu an masada çalışıyor. Bu insanın koluna monte şekilde de geliştirilebilir. Bu sadece robot kol olmayabilir. Robot ayak, bacak tarzı şeyler de geliştirilebilir." dedi.

Kaynak: AA

Sakarya Üniversitesi, Tübitak, EEG, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAÜ'de ALS hastaları için yapay zeka destekli robot kol geliştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:24 Gizli Servis, Trump’a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
11:10 Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 12:46:33. #1.13#
SON DAKİKA: SAÜ'de ALS hastaları için yapay zeka destekli robot kol geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement