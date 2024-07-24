SAÜ İletişim, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarı Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Esentepe Yerleşkesi'ndeki stadyumda düzenlenen tören, mezun olan öğrencilerin kortej geçişiyle başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversitenin tanıtım filmi izletildi.
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Turğay ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak'ın konuşmasının ardından öğrencilere diplomaları verildi.
Törene, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, akademisyenler, öğrenciler ile aileleri katıldı.
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