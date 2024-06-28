SAÜ, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosuyla tercih kılavuzunda yer alacak

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Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ), 41 programla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosuyla tercih kılavuzunda yer alacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kararıyla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosuna sahip programların, bu yıl ilk kez Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, 109 üniversitenin 898 programının, kılavuzda TYÇ logosu kullanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devlet üniversiteleri sıralamasında 41 programla Sakarya Üniversitesi birinci sırada yer alarak, önemli bir başarı elde etti. TYÇ logosunun kullanılabilmesi için programların akredite olması gerekiyor. Yükseköğretim mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunun kullanılabilmesi için öncelikle ilgili programın Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilmiş veya tanınmış akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması, program yeterlilik formunun ilgili yeterlilik tür belirleyicisi ile uyumlu olması ve yeterliliğin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) uhdesinde yürütülen Türkiye Yeterlilikler Veri tabanında yer alması gerekiyor."

Açıklamada, mezuniyet belgesinde TYÇ logosunun bulunmasının, yükseköğretim mezunlarına uluslararası alanda bazı avantajlar getirdiği vurgulanarak, "Bu logoya sahip programlardan mezun olanların diplomaları yurt dışında daha hızlı tanınıyor, istihdam imkanları artıyor. Diğer taraftan yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak doğrudan tanınmasında olanak sağlayan TYÇ logosu, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, üniversitenin eğitim kalitesine ve program çeşitliliğine değindi.

Al, SAÜ'nün birçok alanda olduğu gibi kalitede de öncü olduğunu belirterek, "Oldukça geniş bir akademik program çeşitliliğine sahibiz. Çağın gereklerine uygun bir şekilde güncellenen program içerikleriyle, öğrencilerimize nitelikli eğitim imkanı sunmaya gayret ediyoruz. Bu başarı eğitimdeki kalitenin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.