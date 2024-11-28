Savaş Bölgeleri İçin Yardım Kampanyası

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Türkiye'deki önde gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşunca hayata geçirilen "Sizi Bekliyorlar" yardım kampanyasıyla savaş ve kriz bölgelerindeki milyonlarca insana temel ihtiyaç malzemesi ulaştırılacak.

Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa projeye destek veren 53 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Toplantıda projeyi anlatan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, hedeflerinin insani yardımların imkanlarını artırarak dünyanın bütün bölgelerine ulaşmak olduğunu söyledi.

Filistin, Lübnan, Suriye, Doğu Türkistan, Yemen, Afganistan, Somali, Patani ve Arakan gibi bölgelerde çatışma ve krizlerin sürdüğünü dile getiren Yıldırım, "Yani aslında bir savaştayız, bütün insanlık olarak bir savaştayız. Bu savaş sadece Gazze'de değil, dünyanın her tarafında. Bu savaşın mağdurlarının yüzde 90'ı, belki de daha fazlası Müslüman topluluklar. Fakat bizler yardım yaparken bu Müslüman topluluklar içerisinde din, dil, ırk ayrımı gözetmiyoruz. Mazlum olan herkese yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gerek millet gerekse devlet olarak dünyanın her bölgesine yardım ulaştırdığını belirten Yıldırım, son aldıkları Anadolu gemisiyle STK'lerle birlikte Gazze, Sudan ve Lübnan'a yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Halktan toplanan yardımların sadece savaş ya da kriz bölgelerinden birisi için değil geneli kapsadığını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yeni bir çalışma metodu geliştirdik. Bütün savaş bölgelerini ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki Gazze, Lübnan, Sudan, Yemen, Suriye… Bütün bu savaş bölgelerine yönelik halkımızdan ayni yardım talep ediyoruz. Ayni yardımları 'Savaş Bölgeleri Sizden Yardım Bekliyor' sloganıyla sivil toplum kuruluşlarına getirecekler. Sivil toplum kuruluşlarına şu yetkiyi verecekler; 'Bu yardımlarımızı ulaşılabilen kriz bölgelerinden herhangi birine gönderebilirsiniz. Gazze'ye yol bugün kapalıysa onu Suriye'ye gönderebilirsin, onu Lübnan'a gönderebilirsin, onu Sudan'a gönderebilirsin.' Çünkü bunu yapmazsak yardımlar verimli bir şekilde değerlendirilmez. Dünyadan bu topluluklara, Müslüman ve mazlum topluluklara saldırıda gerekli yardımları ulaştırma imkanını kaybederiz. Halkımızın yardım verme duygusunu yıpratırız."

"Mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz"

Nakdi yardımların ise bağışçıların dilediği yerlere ulaştırılacağını ifade eden Yıldırım, vatandaşları tüm Türkiye'de projeye katılmaya davet etti.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının Gazze'de günlük toplam 100 bin kişilik yemek dağıttığını anlatan Yıldırım, ancak bunun 2,5 milyon insan için yeterli olmadığını, Gazze'ye giden yolların açılması için ellerinde gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Yıldırım, zorlu koşullara rağmen, savaş bölgelerine ulaşmanın ve en kritik alanlarda faaliyet göstermenin sivil toplum çalışanlarının fedakarlığı ve dayanışma ruhunun bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yıkımın ve acının en derin hissedildiği anlarda bile, barınma, sağlık, gıda ve eğitim gibi temel ihtiyaçları karşılayarak insanlara yalnızca yardım değil, aynı zamanda umut da taşımaktadırlar. Bu özverili çalışmalar, savaşın izlerini silmek, mağdurların hayatlarını yeniden kurabilmelerine destek olmak ve insanlığın vicdanını canlı tutmak için yürütülmektedir. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olarak, dünyanın dört bir yanında bizi bekleyen mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz."

Toplantıya katılan STK temsilcileri de kısa birer konuşma yaparak projeye olan desteklerini dile getirdi.