Savcı Ayhan Uyumaz Kalp Krizi Geçirdi

KOCAELİ'de Gebze Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet savcısı Ayhan Uyumaz (49), duruşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gebze Adliyesi'nde Ceza Mahkemesi savcılarından Ayhan Uyumaz, dün duruşmada olduğu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda fenalaşıp kürsüde yere yığıldı. İhbar üzerine adliyeye gelen sağlık ekipleri Uyumaz'ın duran kalbini tekrar çalıştırıp, hastayı ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ayhan Uyumaz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.