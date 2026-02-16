Savcıya 42 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika
Savcıya 42 Yıla Kadar Hapis Talebi

Savcıya 42 Yıla Kadar Hapis Talebi
16.02.2026 19:39
Kartal'da hakim Aslı Kahraman'ı yaralayan savcı için 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis istemi.

KARTAL Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan tutuklu Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kılıçaslan hakkında 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi.

Olay, 13 Ocak günü saat 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi. Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan ise tutuklandı.

SİLAH LARI GÖNDEREREK TEHDİT ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Kılıçaslan'ın, Hakim Aslı Karaman'ın adliyedeki odasına giderek ya da telefon ve mesaj yoluyla iletişim kurduğu, silah fotoğrafları göndererek tehditte bulunduğu belirtildi.

42 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

İddianamede, tutuklu Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Cebir ve tehdit kullanarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'Silahla ve zincirleme tehdit', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'Israrlı takip' suçlarından 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Hakim, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcıya 42 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Savcıya 42 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika
