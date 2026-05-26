Şavşat\'ta Bozayı Aracın Önünde Koştu

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde köy yolunda çıktığı aracın önünde koşan bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için yaylaların yanı sıra köylere iniyor. Artvin'in Şavşat ilçesinde yiyecek arayışındaki bir bozayı, gündüz saatlerinde köy yolunda seyir halinde olan bir aracın önüne çıktı. Ayı, aracı fark etmesinin ardından bir süre yol boyunca koşmaya başladı. Bir süre aracın önünde köy yolunda koşan ayı, ardından ormana girerek gözden kayboldu. O anlar sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.