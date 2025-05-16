Şavşat'ta kaybolan kişi ölü bulundu

Artvin'in Şavşat ilçesinde kaybolduktan sonra aranan kişi ölü bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 25 Ekim 2024'te Şavşat'ın Karaağaç Köyü'ne çalışmak için gelen Murat Gezer'in (41), bir gün sonra kaybolduğu ve tüm arama çalışmalarına rağmen bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, kış mevsimi ve zorlu arazi koşulları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarının İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ilgili kurumların katılımıyla bir ay önce yeniden başlandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Devam eden çalışmalar neticesinde, 16 Mayıs 2025 tarihinde Şavşat ilçesi Karaağaç Köyü'nün kuzeydoğusundaki ormanlık alanda bir erkek şahsa ait cansız bedene ulaşıldı. Yapılan kimlik tespitinde, söz konusu kişinin Murat Gezer olduğu belirlenmiş ve Şavşat Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

Açıklamada, Gezer'e Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına da başsağlığı dilendi.