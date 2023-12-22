Savunma analiz uzmanına göre İsrail Gazze\'de yapay zeka kullanımında uzun süredir çalışıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında büyük etkisi olan yapay zeka hakkında değerlendirmede bulunan savunma analiz uzmanı Sam Cranny-Evans, İsrail'in yapay zeka tabanlı teknolojilerin savaşta kullanılması konusunda uzun süredir çalıştığını söyledi.

Cranny-Evans, İsrail'in yapay zeka teknolojisini Gazze üzerinde nasıl kullandığını AA muhabirine anlattı.

İsrail'in yapay zekanın savaşta kullanımı üzerine "uzun süredir" çalıştığını belirten Cranny-Evans, İsrail ordusunun potansiyel hedeflerin oluşturulması sürecini hızlandırmak için kullandığı "The Gospel" adını verdiği yapay zeka teknolojisinin yanı sıra Alchemist sisteminin de İsrail'in 2021'deki saldırısında kullanıldığını söyledi.

The Jerusalem Post'un Mayıs 2021'deki haberine göre, o dönemde İsrail ordusu saldırıyı "türünün ilk örneği" ve "ilk yapay zeka savaşı" olarak tanımladı.

Cranny-Evans da Gospel'in aslında "bilgi merkezi" olarak hizmet verdiğini kaydederek "İsrail'in elde ettiği istihbaratın yaklaşık yüzde 90'ının bu bilgi merkezinde toplandığını" aktardı.

İsrail güçlerince kullanılan yapay zeka teknolojileri, sahadaki insanlarla yapılan konuşmalardan, cep telefonları ve telsizlerden alınan sinyaller ve uydu görüntülerine kadar geniş alanı kapsıyor.

Aslında bu teknolojinin semantik olarak tüm İsrail istihbaratını kapsadığına işaret eden Cranny-Evans, iç güvenlik teşkilatı Shin-Bet'in (Şabak) yanı sıra bu sistemleri tasarlayan ve sinyal istihbaratı toplamak ve kod çözmekten sorumlu Birim 8200'ü de beslediğine dikkati çekti.

Cranny-Evans, Birim 8200'ün İsrail ordusu içerisinde 18-20 yaşlarındaki gençlerden oluşan askeri birim olduğunu belirterek "İyi bilgisayar becerilerine, programlama ve yazılım yeteneklerine sahip insanları nispeten genç yaşta bulmaya çalışıyorlar." dedi.

İsrail için yapay zeka tabanlı sistem üreten başka bir firmanın da İsrail savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems olduğunu aktaran Cranny-Evans, "Toplanan tüm istihbarat Gospel, Alchemist'i ve muhtemelen diğer yapay zeka sistemlerini bilgilendirmek için kullanılıyor." şeklinde konuştu.

Cranny-Evans, İsrail güçlerinin yapmaya çalıştığının bu sistemin zekasını "birleştirmek" olduğunu ifade ederek aslında yapılanın "birçok algoritmanın bir araya getirilerek tek sonuç çıkarması" olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Çünkü sinyalleri işleyen bir algoritmanın uydudan gelen görüntüleri işleyebilmesinin olası olmadığını kaydeden Cranny-Evans, "Normalde, sinyal, uydu, saha ve insan istihbaratınız varsa, bunun ne anlama geldiğini ve neler olup bittiğini size anlatmak için odada ordunun bu bölümlerinin her birinden insanlara ihtiyacınız olacaktır." diye konuştu.

Cranny-Evans, ancak İsrail'in yapay zekayı, bu işlevleri bir araya getirebilen ve öneriler oluşturabilen bir şekilde tasvir ettiğini ifade etti.

Bu süreçte her zaman bir insanın yer aldığını bilinmesinin önemine dikkati çeken Cranny-Evans, Gazze'de ölümlerin şaşırtıcı boyutlara ulaşmasının İsrail'in teknolojiyi kullanma biçiminden kaynaklandığını vurguladı.

Cranny-Evans, "Yapay zeka bir araçtır, tavsiyeler oluşturur. İsrail'in hedefleri ve bunun nasıl yürütüldüğü insan kararlarına bağlı." dedi.

Bu yüzden yapay zekanın savaştaki rolü ile İsrail'in savaşı yürütme şekli arasında ayrım yapılması gerektiğinin altını çizen Cranny-Evans, bu konuda yeterince bilgi olmadığına işaret etti.

Yapay zekanın verimliliği, geleceği ve buna ilişkin endişeler

Cranny-Evans, yapay zekanın İsrail'in Hamas'a karşı saldırılarındaki etkisinin belirlenmesinin zor olduğunu söyleyerek "Bence İsrail yapay zekayı Hamas'ı bulmalarına ve yenmelerine yardımcı olacak bir araç olarak kullanıyor. Hamas tünellerini bulma ve yok etme konusunda nispeten etkili oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Savunma bütçeleri konusunda ciddi olan pek çok ülkenin yapay zekaya yatırım yaptığını ancak çoğunun "yapay zekadan yararlanma konusunda nispeten yolun başında" olduklarını söyleyen Cranny-Evans, "İsrail'in bir dizi yapay zeka destekli sisteme sahip olduğunu" söyledi.

Cranny-Evans, yapay zekanın geleceğine ilişkin, "Karar alma sürecini hızlandırabilir ve bilgiyi analiz etme becerisini ve analiz edebileceğiniz bilgi miktarını artırabilir" yorumunu yaparken, teknolojinin kullanımına ilişkin endişelerle ilgili de "Yapay zekayı doğası gereği tehdit edici bir şey olarak görmüyorum. İnsanların onu kullanmayı tercih etme biçimini sorunlu görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bir İsrail ordu sözcüsü, kasımın başında, The Gospel isimli yapay zeka teknolojisinin varlığını kabul ederek "hızlı şekilde hedef üretmek" için kullanıldığını bildirmişti.

Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesi ve Local Call'un raporunda ise söz konusu teknolojinin İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırısında da kullanıldığının açık olduğu belirtilirken, ordunun geçen ay yaptığı ve ilk 35 günde 15 bin hedefe saldırdığını belirttiği açıklamaya yer verilmişti.