Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir Valisi ile Görüştü

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Görgün'le bir süre görüşen Vali Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Aksoy, Görgün'ü Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Görgün, ziyaret sırasında günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
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