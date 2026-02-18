Savunma Sanayi Toplantısı Gerçekleşti

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılının ilk toplantısında, Türk savunma sanayisinin 2025 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, savunma sanayisinin ihracat başarısı, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yerli ve milli savunma sanayisinin desteklenmesine yönelik kararlılığın vurgulandığı toplantıda, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündem görüşülerek karara bağlandı.

Milletin ve devletin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayisinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyetin ifade edildiği toplantıda, 2026 yılında çalışmaların daha yüksek bir gayretle sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.

Toplantıda, yerli ve milli teknolojiler kullanılarak savunma sanayisinde örnek teşkil eden gelişimin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi.