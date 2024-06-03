Savunma ve Havacılık Sanayisi İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Savunma ve Havacılık Sanayisi İhracatı Rekor Kırdı

Savunma ve Havacılık Sanayisi İhracatı Rekor Kırdı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisi ihracatının mayıs ayı itibarıyla 876 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, bu rakamın sektör tarihinde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olduğunu ifade etti. İlk 5 aydaki ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış göstererek 2 milyar 215 milyon dolar olduğunu söyledi. Yüksek teknoloji ihracatıyla sektörde sürdürülebilir büyüme sağlandığını ve ülkenin katma değerli ihracat oranının da yükseldiğini vurgulayan Görgün, tüm şirketleri ve çalışanları tebrik etti.

03.06.2024 15:25
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisi ihracatının mayıs ayı itibarıyla 876 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakam sektör tarihimizde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti." ifadesini kullandı.

Haluk Görgün, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma ve havacılık sanayisinin ihracatının mayıs ayı itibarıyla 876 milyon dolar olduğunu aktardı.

Bu miktarın sektör tarihinde bir ayda yapılan en büyük ihracat olarak kayıtlara geçtiğini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"İlk 5 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk bir artış göstererek 2 milyar 215 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rekor seviyedeki yüksek teknoloji ihracatımızla sektörümüzde sadece sürdürülebilir büyüme elde etmiyor, aynı zamanda 65 doların üzerindeki kilogram başı ihracat rakamımızla ülkemizin katma değerli ihracat oranını da yukarı taşıyoruz. İhracatımızın artmasında öncü olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyor, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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