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Sayacı Bayramı Kutlandı

Sayacı Bayramı Kutlandı

Tokat'ta geleneksel Sayacı Bayramı, kostümlü etkinlikler ve oyunlarla kutlandı.

09.02.2025 18:46
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Tokat'ın Zile ilçesinde eski bir Türk geleneği olan Sayacı Bayramı kutlandı.

Karacaören köyündeki kutlamada, bazıları yüzlerini boyamış köylüler, ayı, kurt, tilki kostümü giyerek köy meydanında maniler söyleyerek toplandı.

Köy meydanında kostümleriyle oyunlar oynayan köy halkı, daha sonra köy konağında pişirdikleri yemekleri yedi.

Yöre sakinlerinden araştırmacı yazar İsmail Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayacı Bayramı"nın bölgede sürdürülen bir gelenek olduğunu söyledi.

Orta Asya'dan bugüne kadar her yıl şubat ayında Türkmen topluluğu Sıraçların küçükbaş hayvanlarının bereketli çoğalmaları için bu etkinliği yaptıklarını anlatan Çelebi, şöyle konuştu:

"İki gün köy halkının çoluk çocuk yaşlısı genci hepsi bu bayrama katılır. Sayacı Bayramı Zile'de 18 köyde yani Sıraç Türkmenlerinin yaşadığı köylerde şubat ayının ilk haftası yapılır. Köy halkı bir bayram havasında lokmalar yapar, manilerle köy meydanına gelirler. Üç gün önceden sayacı oynayacakların kostümleri hazırlanır. Elekçi, ağ çavuş, kara çavuş, kahya gibi figürlerin boyamaları ve kostümleri hazırlanır. Sonra bir orta oyunu gibi asırlardır oynanan sayacı oynanır. Gece de kayın ağıllarının önünde ateş yakılıp türküler söylenip dualar edilir. İki gün süren Sayacı Bayramı'nın amacı koyun ve keçilerin sağlıklı ve çok kuzu vermeleridir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, tokat, Yaşam, Zile, Son Dakika

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