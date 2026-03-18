Saydnaya Eski Tutuklularına İftar Programı - Son Dakika
Saydnaya Eski Tutuklularına İftar Programı

Saydnaya Eski Tutuklularına İftar Programı
18.03.2026 23:43
Şam'da, Saydnaya Hapishanesi eski tutukluları için iftar düzenlendi, dayanışma mesajları verildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da, devrik rejim tarafından yıllarca tutsak edilen Saydnaya Hapishanesi eski tutukluları için iftar programı düzenlendi.

Şam'ın Duma ilçesinde gerçekleştirilen programda, işkenceye maruz kalan ve yıllarını hücrelerde geçiren yaklaşık 500 eski tutuklu aynı sofrada bir araya geldi.

Savaş mağdurlarına toplumsal destek sağlamak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen iftar programına yerel sivil toplum kuruluşları ile Duma'nın ileri gelenleri de katıldı.

Suriye Devrimi Tutuklular Derneği Başkanı Hüseyin Nader, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devrimin yıl dönümünde savaşta zarar gören ve en ağır acıları yaşayan Saydnaya tutuklularıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Nader, eski tutukluların sosyal hayata uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla yaklaşık 500 kişiyle iftar yaptıklarını ifade etti.

Saydnaya hapishanesi

Şam'ın kuzeyinde yer alan Saydnaya Hapishanesi, Suriye'nin en bilinen askeri cezaevlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle 2011'de başlayan iç savaşın ardından, rejim karşıtı olduğu iddia edilen binlerce kişinin tutulduğu bir merkez haline gelen hapishane, uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında işkence ve kötü muamele iddialarıyla sıkça gündeme gelmişti.

Uluslararası Af Örgütünün 2017 tarihli raporunda, 2011-2015 yıllarında hapishanede yaklaşık 13 bin kişinin gizli şekilde idam edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saydnaya Eski Tutuklularına İftar Programı - Son Dakika

SON DAKİKA: Saydnaya Eski Tutuklularına İftar Programı - Son Dakika
