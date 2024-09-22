Sayıştay 2023 Raporu: Kur Farkı 17,9 Milyar TL - Son Dakika
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Sayıştay 2023 Raporu: Kur Farkı 17,9 Milyar TL

Sayıştay 2023 Raporu: Kur Farkı 17,9 Milyar TL

Sayıştay, 2023'teki hazine garantili dış kredilerde kur farkının 17,9 milyar TL olduğunu açıkladı.

22.09.2024 14:12
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Haber: Düzgün Barış Deniz

(ANKARA) - Sayıştay'ın 2023 Genel Uygunluk Bildirimi Raporu'na göre; 2023 yılında hazine garantili dış kredi kullanan kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 96 milyar 568 milyon 665 bin 675,55 TL garanti tutarının, 17 milyar 887 milyon 301 bin 403 TL'si kur farkına ödendi.

Sayıştay'ın 2023 yılı Genel Uygunluk Bildirimi Raporu yayınlandı. Rapora göre; 2023 yılında kur farkı hariç verilen garanti tutarı 96 milyar 568 milyon 665 bin 675,55 TL olarak gerçekleşti. Bu kapsamda, hazine garantili dış kredi kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının ödediği kur farkı, 17 milyar 887 milyon 301 bin 403 TL oldu.

Hazine garantili borçlar geçmiş yıllardan gelenler de dahil 2024 yılına 656 milyar 435 milyon 199 bin TL devretti.

Kaynak: ANKA

Sayıştay, Ekonomi, Finans, Güncel, Kamu, Son Dakika

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