Sayıştay Başsavcılığına Recep Çevik Atandı
Sayıştay Başsavcılığına, Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı.
Sayıştay Başsavcılığına, Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sayıştay Başsavcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Sayıştay Savcısı Recep Çevik getirildi.
Kaynak: AA
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