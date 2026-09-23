SAYZEK-ATP'nin 2026-2027 başvuru dönemi başladı, 3. sınıflar ilk kez başvurabilecek - Son Dakika
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SAYZEK-ATP'nin 2026-2027 başvuru dönemi başladı, 3. sınıflar ilk kez başvurabilecek

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YÖK ile SSB işbirliğindeki SAYZEK-ATP'nin 2026-2027 başvuruları başladı, adaylar 8 Ekim'e kadar çevrim içi başvurabilecek. Program ilk kez 3. sınıf lisans öğrencilerine de açıldı; savunma sanayisi ve yapay zeka alanıyla erken buluşma hedefleniyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) işbirliğinde hayata geçirilen SAYZEK Akademik Tez Programı'nın (SAYZEK-ATP) 2026-2027 dönemi başvuruları başladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, adaylar başvurularını 8 Ekim'e kadar yapabilecek.

Savunma sanayisinde yapay zeka alanındaki yetkinlikleri artırmayı ve öğrencilerin akademik çalışmalarını sektörün ihtiyaçlarıyla buluşturmayı amaçlayan programın kapsamı bu yıl genişletildi.

Bu kapsamda, lisans son sınıf ve tezli yüksek lisans öğrencilerine açık olan programa bu yıl ilk kez 3'üncü sınıf lisans öğrencileri de başvurabilecek.

Böylece 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile tezli yüksek lisans öğrencilerinin savunma sanayisi ve yapay zeka alanıyla daha erken aşamada buluşması hedefleniyor.

Program kapsamında öğrenciler proje ve tez çalışmalarını savunma sanayisi firmalarından görevlendirilen sektör mentörleri eşliğinde yürütecek.

Öğrencilere, teknik eğitimler, kamp ve teknik ziyaretlerin yanı sıra belirlenen şartlar kapsamında savunma sanayisi şirketlerinde staj imkanı da sunulacak.

Programa bilgisayar, yazılım, yapay zeka, elektrik-elektronik, endüstri, makine, mekatronik, malzeme, havacılık ve uzay mühendisliklerinin de aralarında bulunduğu birçok bölümden öğrenciler başvurabilecek.

Başvurular, bireysel veya en fazla üç kişilik takımlar halinde yapılabilecek ve adaylarda en az 2,00 genel not ortalaması şartı aranıyor.

Başvurular, "https://atp.sayzek.org.tr" internet adresinden çevrim içi yapılabilecek.

Kaynak: AA
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