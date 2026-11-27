Adana merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ev almak isteyen 2 kişiyi "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle 3,5 milyon lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler yaptıkları araştırmayla olaya karışan 16 kişinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla zanlıların tamamı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.