Schengen'de Dijital Sınır Kontrolü Başladı

11.04.2026 16:16
AB üyesi olmayanlar için dijital giriş-çıkış sistemi, Schengen sınır kapılarında yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülke vatandaşları için getirilen dijital giriş-çıkış sistemine Schengen Bölgesi'nin tüm sınır kapılarında geçildi. Pasaportlara bundan böyle damga vurulmayacak.Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülke vatandaşları için dijital giriş-çıkış sistemi bugünden itibaren Schengen Bölgesi'nin tüm sınır kapılarında tam kapsamlı olarak uygulamaya başlandı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, yeni sistemde öncekinden daha fazla veri toplanabilmesi sayesinde, suç ve terörizmle mücadele daha verimli yapılabilecek.

Almanya'daki birçok havalimanı, söz konusu sistemi birkaç ay önce hayata geçirmişti.

AB dış sınırlarında uygulanacak Entry-Exit-System (EES) olarak adlandırılan sistem, parmak izi ve yüz görüntüsü gibi biyometrik verileri kaydediyor. Bununla birlikte pasaportlara damga vurulması uygulamasına son veriliyor.

AB üyesi olmayan ülke vatandaşı yolcular için getirilen katı kurallar, bundan böyle 25 Birlik ülkesinin yanı sıra İzlanda, Lichtenstein, Norveç ve İsviçre'nin tüm sınır kapılarında geçerli olacak.

Yeni sistem, Almanya'da özellikle havalimanları ve deniz dış sınırlarında uygulanacak.

AB Komisyonu'na göre Almanya "örnek öğrenci"

AB ülkeleri, söz konusu sistemi Ekim 2025'ten bu yana aşamalı olarak hayata geçiriyor. AB Komisyonu, bazı ülkelerde uygulamada hala teknik sorunlar yaşandığı, buna karşı Almanya'nın "örnek öğrenci" olduğu belirtildi.

Komisyon'un verilerine göre, özellikle Alman havalimanlarında sistem sayesinde şu ana dek 2 binden fazla yolcunun seyahati reddedildi. Tüm Schengen Bölgesi'nde ise yaklaşık 27 bin yolcunun seyahatine izin verilmediği; Ekim ayından bu yana 700'den fazla kişinin sistem tarafından güvenlik açısından riskli olarak tespit edildiği açıklandı.

AB İçişleri Komiseri Magnus Brunner, dijital sınır kontrollerinin Avrupa dış sınır güvenliği için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Havayolu şirketleri ile kamyon şoförleri rahatsız

Özellikle havayolu şirketleri ve havalimanları, yeni prosedür nedeniyle daha uzun bekleme süreleri ve operasyonlarda aksaklıklar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Ryanair CEO'su Michael O'Leary kısa süre önce İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda, yeni sistemin ancak yaz sezonunun ardından uygulamaya konulması gerektiğini savunmuştu.

Sene başında, Avrupa'nın güneydoğusundaki ülkelerden kamyon şoförleri, daha sıkı uygulanan AB ikamet kurallarına karşı sınır ablukalarıyla protesto düzenlemiş ve bu kuralların meslekleriyle bağdaşmadığını öne sürmüştü.

dpa/ ET,JD

Kaynak: Deutsche Welle

