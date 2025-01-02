Schmidt'ten Sırp Cumhuriyeti'ne Engelleme - Son Dakika
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Schmidt'ten Sırp Cumhuriyeti'ne Engelleme

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt, Sırp Cumhuriyeti'nin ayrılıkçı kararlarını durdurdu.

02.01.2025 23:46
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Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) "ayrılıkçı" kararlarının uygulanmasını engelledi.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliğinden (OHR) yapılan yazılı açıklamada, Schmidt'in RS Ulusal Meclisinde (NSRS) 24-25 Aralık'ta alınan ve ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini olumsuz etkileyen, devlet düzeyindeki adli kurumları "yasa dışı" olarak tanımlayan kararların uygulanmasını engellediği belirtildi.

Kararların "ayrılıkçı içerikte" olduğunu ve uygulanmaları halinde cezai işlem uygulanacağına işaret edilen açıklamada, NSRS'ye bu tarz adımların sonuçlarını düşünmeleri çağrısında bulunuldu.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği de Schmidt'in kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

NSRS'de alınan kararlar tepki görmüştü

NSRS'nin aldığı kararlarda, Bosna Hersek Mahkemesi ve Savcılığı gibi kurumların Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi tarafından "dayatılan" kurumlar olduğu ve kararlarının "yasa dışı" olarak değerlendirileceği belirtilmişti.

Alınan kararlar içerisinde, Bosna Hersek kurumlarında çalışan RS temsilcilerinin ülkenin AB üyelik sürecine ilişkin çalışmaları "durdurmaları" ve yasaları "engellemeleri" çağrısında bulunulması, RS Başkanı Milorad Dodik'in OHR'nin kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle, başkent Saraybosna'da devam eden davanın duruşmalarına katılmaması da yer almıştı.

NSRS'nin aldığı bu kararlar hem ülke yetkilileri hem de AB ve ABD tarafından tepki görmüştü.

Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci'nin görevleri

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan OHR, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilci, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Saraybosna, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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