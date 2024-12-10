Scholz Lityum Madenciliği İçin Avrupa'ya Desteğini Açıkladı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Avrupa'da lityum madenciliğinin yaygınlaştırılması için güçlü bir girişimde bulunduklarını ve lityumun elektrikli araçlara geçişte önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Saksonya Madencilik Kurumu'nu ziyaret eden Scholz, yaptığı açıklamada, Avrupa'da lityum madenciliğinin geliştirilmesini görüştüklerini belirtti. Scholz, "Elektromobiliteye geçişin başarılı olması için endüstrimiz için de yeterli lityum olması gerekiyor. Hem güvenilir ve çeşitlendirilmiş tedarik zincirleri hem de yerli madenciliğin teşvik edilmesi yoluyla bu ve diğer kritik hammaddelere ihtiyacımız var." dedi.

Sırbistan'da lityum yataklarından maden çıkarma projesinin eleştirilmesini değerlendiren Scholz, "Vatandaşlar bu tür projelere genellikle çevresel etkilerle ilgili endişelerle bakıyor." ifadesini kullandı. Scholz, yüksek çevre standartlarının korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Alman partnerlerinden edinebilecekleri uzmanlık ve deneyimi öğrenmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Alman uzmanların Sırbistan'da kendilerine nasıl destek olabileceklerini konuştuklarını kaydeden Vucic, "Özellikle çevreyi nasıl koruyabileceğimizi ve potansiyel madenin yakınındaki nüfus için normal bir yaşamı nasıl sağlayabileceğimizi daha iyi anlayabilmemiz için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz ile Belgrad ve Priştine arasındaki diyaloğun durumunu ve ilişkileri de ele aldıklarını ifade eden Vucic, "Gelecekte diyalog yoluyla sorunların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum. Tüm bölgede istikrar ve barışı koruyabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.