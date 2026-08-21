SDG Entegrasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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SDG Entegrasyonu Tamamlandı

SDG Entegrasyonu Tamamlandı
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SDG lideri Mazlum Abdi, askeri ve idari entegrasyonun tamamlandığını açıkladı.

(ANKARA) - Suriye'de faaliyet gösteren SDG'nin lideri Mazlum Abdi, askeri, güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı.

Suriye'de faaliyet gösteren SDG'nin lideri Mazlum Abdi, dün yaptığı açıklamada "Askeri, güvenlik ve idari kurumlarımızı devlet kurumlarına entegre etme sürecinin sona erdiğini ve bütünüyle tamamlandığını söylemek isterim" dedi.

Abdi'nin açıklamasında, SDG'nin ayrı bir askeri örgüt olarak resmen feshedilip feshedilmediği veya entegrasyon sonrasında hangi komuta yapısı altında faaliyet göstereceği net şekilde ifade edilmedi. Ancak Suriye Savunma Bakan Yardımcısı ve Doğu Bölgesi İşleri Sorumlusu Samir Oso, bu ay yaptığı açıklamada SDG'nin feshedilmesinin kısa bir süre içinde yapılacağını duyurmuştu.

Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart 2025'te varılan anlaşma, kuzeydoğu Suriye'deki sivil kurumların devlet kurumlarına dahil edilmesini, SDG'ye bağlı askeri ve güvenlik unsurlarının ise Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine entegre edilmesini öngörüyordu. Anlaşma kapsamında kuzeydoğudaki sınır kapıları, Kamışlı Havalimanı ve petrol sahaları dahil sivil ve askeri kurumların merkezi yönetime bağlanması kararlaştırılmıştı. Taraflar ayrıca Suriyeli Kürtlerin vatandaşlık ve anayasal haklarının güvence altına alınması, ülke içinde yerinden edilenlerin geri dönüşünün sağlanması ve ülke genelinde ateşkes konusunda mutabakata varmıştı.

Entegrasyon sürecinde binlerce SDG mensubunun Suriye ordusuna kaydedildiği ve bazı Kürt isimlerin üst düzey askeri ve idari görevlere getirildiği bildirilmişti. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara da 4 Ağustos'ta Şam'da Abdi ile bir araya gelerek sürecin uygulanmasını görüşmüştü.

Abdi, konuşmasında entegrasyonun tamamlanmasıyla "yeni bir aşamaya" geçildiğini belirterek, Kürtlerin haklarının anayasada güvence altına alınması için mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Abdi ayrıca geçmiş yıllarda Suriye dışındaki Kürt bölgelerinden SDG'ye destek amacıyla Suriye'ye gelen savaşçılar için "bizim çağrımız ve planımız doğrultusunda bölgeden çekildiler" dedi.

Kaynak: ANKA

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