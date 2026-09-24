SDS denetimi Küre İlçe Devlet Hastanesinde Meray ve Büyüksarı eşliğinde yapıldı

SDS denetimi Küre İlçe Devlet Hastanesinde Meray ve Büyüksarı eşliğinde yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küre İlçe Devlet Hastanesinde sağlık hizmetlerinin kalitesi ve standartlara uygunluğu için SDS denetimi yapıldı. Denetimde tıbbi ve idari uygulamalar incelendi; Başhekim Arif Meray ile İdari Mali İşler Müdürü Tayfun Büyüksarı eşlik etti.
Küre İlçe Devlet Hastanesinde, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Sağlık Tesisleri Değerlendirme Sistemi (SDS) denetimi gerçekleştirildi.
Denetim kapsamında hastanede sunulan sağlık hizmetleri ile tıbbi ve idari uygulamalar incelendi.
Mevcut uygulamaların standartlara uygunluğu değerlendirilirken, hastanenin çeşitli birimlerinde kapsamlı incelemelerde bulunuldu.
Denetim Başhekim Arif Meray ve İdari Mali İşler Müdürü Tayfun Büyüksarı'nın eşliğinde gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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