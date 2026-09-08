Sebte Başkanı Vivas AB’den kent için özel statü desteği istedi

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) Özerk Şehri'nin Başkanı Juan Jesus Vivas, Fas'ın sınır kontrolünü ve göç baskısını kenti istikrarsızlaştırmak için kullandığını savunarak, Avrupa Birliği'nden (AB) Sebte ve Melilla için özel statü ile daha güçlü siyasi, operasyonel ve mali destek talep etti.

Vivas, Avrupa Parlamentosunun Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi Başkanı Javier Zarzalejos ile Sebte'deki son durum hakkında Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Fas'ın kente yönelik "sürekli bir baskı politikası" izlediğini, sınır kontrollerini ve göç baskısını Sebte'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atmak, göçmen kabul hizmetlerini çökertmek ve kenti ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan istikrarsızlaştırmak için kullandığını savunan Vivas, 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 80 bin kişinin Sebte'ye girdiğini belirtti.

Vivas, bu sayının kentin nüfusuna eş değer olduğuna dikkati çekti.

Bu hareketliliğin "Fas'ın katılımı veya rızasıyla" mümkün olduğunu ileri süren Vivas, 80 bin kişinin Fas makamlarının bilgisi olmadan harekete geçmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Ayrıca İspanyol polisinin raporlarında Fas jandarmasının insanları sınıra yönlendirdiğini gösteren görüntülerin bulunduğunu öne süren Vivas, Fas'ın daha önce de sınır kontrolünü ve göç baskısını Sebte ile Melilla'yı istikrarsızlaştırmak için kullandığını savundu.

Vivas, son olaylarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sebte'nin güvenlik, kamu hizmetlerinin işleyişi, ekonomik faaliyet, istihdam, toplumsal yaşam ve ulusal güvenlik açısından "yüksek risk" altında olduğunu kaydeden Vivas, "Sebte bir düdüklü tencere gibi, her an patlayabilir. Sebte artık sürdürülemeyecek bir durumda." diye konuştu.

Vivas, Sebtelilerin mevcut durumda "morallerinin bozuk" olduğunu ve kendilerini "işgal edilmiş ve terk edilmiş" hissettiklerini söyleyerek, Fas'ın kentin ekonomik gelişme imkanlarına zarar verdiğini ve sınırın kendi kontrolünde olduğu görüntüsünü ortaya çıkardığını iddia etti.

Bu nedenle Fas'ın "eylemle ya da ihmal yoluyla" Sebte'nin yaşadığı durumdan sorumlu olduğunu ileri süren Vivas, kentte kaç kişinin bulunduğuna ilişkin kesin verilerin olmadığını belirtti.

Vivas, Sebte'ye girenlerin sayısının 80 bin, 90 bin ya da 100 bin olarak ifade edildiğini, halen kentte kalanların sayısının ise 5 bin ila 15 bin olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Kentte 1800 refakatsiz çocuğun barındırıldığını, İspanyol yasalarına göre Sebte için öngörülen sayının 30 olduğunu belirten Vivas, bu sayının ilerleyen dönemde 3 bine ulaşabileceğini dile getirdi.

AB'den talepleri

Vivas, Avrupa kurumlarına destek talebiyle geldiklerini belirterek, "Avrupa, İspanya için çok şey ifade ediyor, Sebte için de çok şey ifade ediyor." dedi.

Vivas, AB'den Sebte ve Melilla sınırlarının Avrupa'nın Afrika'daki kara sınırları olduğuna ilişkin "kategorik ve tartışmasız" bir tutum sergilemesini istedi.

"Sınırlara saygı gösterilmiyorsa Avrupa'ya saygı gösterilmiyor demektir." diyen Vivas, Fas'a atıfla, "Sınırlara saygı gösterilmiyorsa Avrupa ile bir işbirliği ve ortaklık politikası sürdürülemez." değerlendirmesinde bulundu.

Vivas, AB Komisyonundan Sebte'nin normale dönmesi için sürece dahil olmasını ve İspanya hükümetini dönüşler konusunda gerekli imkanları sağlamaya teşvik etmesini istedi.

Sebte'de Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ve AB İltica Ajansı aracılığıyla kalıcı bir Avrupa varlığı talep eden Vivas, sınırın güçlendirilmesine yönelik altyapı yatırımları ve insani acil durumun karşılanması için de AB'den mali destek istedi.

Vivas, AB ile Fas arasındaki ilişkilerin verimli ve işbirliğine dayalı olmasını istediklerini dile getirerek, ancak Rabat'ın iki kez sınır kontrolünü ve göç baskısını Sebte, İspanya ve Avrupa'nın toprak bütünlüğünü tehlikeye atmak için kullandığını savundu.

"Bunun kabul edilemeyeceğini düşünüyoruz." diyen Vivas, Avrupa'nın Fas'a karşı "güçlü bir yanıt" vermesi gerektiğini söyledi.

Vivas, "Verimli ve karşılıklı faydaya dayalı bir işbirliği istiyorsak bunun saygıyla başlaması gerekir. Saygı da sınırlarımıza ve toprak bütünlüğümüze saygıyla başlar." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Vivas, Sebte ve Melilla için AB içinde özel bir statü oluşturulması gerektiğini söyledi.

Bu statünün devlet yardımları, Sebte menşeli ürünlerin AB pazarına erişimi, kentin ekonomik ve mali rejimi ile Avrupa yapısal fonlarından daha fazla yararlanması gibi konuları kapsaması gerektiğini anlatan Vivas, Sebte ve Melilla'nın Avrupa Bölgeler Komitesinde de temsil edilmesini istedi.

Vivas ayrıca AB Göç ve İltica Paktının, Sebte ve Melilla'nın "Avrupa'nın Afrika'daki tek kara sınırı" olma özelliği dikkate alınarak uyarlanması çağrısında bulundu.

Sebte'deki kriz

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.