Vahap Seçer: "Bir Kimse Suçluluğu İspat Edilene Kadar Masumdur"

(MERSİN) - TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyon ve kayyum tartışmalarını değerlendirerek, masumiyet karinesine uyulması ve kayyum uygulamalarından vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Seçer, "Bir kimse, suçluluğu ispat edilene kadar suçlu olarak addedilemez, masumdur" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer yönetiminde gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen Meclis Toplantısı'nda Birimlerden Gelen 51, Komisyonlara Havale Edilen 22 ve Gündem Dışı 1 madde olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü.

Gündem dışı konuşmalar bölümünde Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, "Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu her zaman yapıyoruz. Ancak masumiyet karinesi kavramına da her zaman dikkati çekiyoruz. Bir kimse, suçluluğu ispat edilene kadar suçlu olarak addedilemez, masumdur" ifadelerini kullandı.

Seçer, vatandaşların oyuyla seçilmiş belediye başkanlarının, suçu ispat edilene kadar tutuklu yargılanmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Hukukta, tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanların, haklarında bir iddia varsa, soruşturma süreci boyunca hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor" diye konuştu.

"MESLEKTAŞLARI OLARAK, MUSTAFA TURGUT'UN YANINDA OLACAĞIZ"

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u ziyaret ettiğini aktaran Seçer, Turgut'un Meclis üyelerine selamını iletti. Seçer, süreci takip ettiklerine değinerek, "Hem meslektaşları olarak hem aynı Meclis çatısı altında görev yapan arkadaşları olarak onun zor gününde yanında olacağız. Masum olduğuna inanıyoruz. Kendisinin de bu konudaki sözlerini söylüyorum: 'Silifke halkının şahsımla ilgili olumsuz düşüncelere kapılması beni üzer. Ben masumum. Zaman içerisinde bu kanıtlanacaktır. Mutlaka kendimizi savunacağız. Üzerimize isnat edilen bu suçların boşa düşmesi için gerekli savunmayı yapacağız ve aklanacağız.' Ben de mahkemelerimizin bağımsız ve tarafsız olduğuna inanıyorum. Mustafa Başkanımız, hukuk karşısında hesabını verecek, aklanacak ve en kısa sürede de görevine dönecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Seçer, bu süreçte Silifke Belediye Meclisi'nde yapılan seçim sonucu Başkan Vekilliği görevine gelen Oğuzhan Kökten'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Seçer, "Silifke halkının hizmetlerinin aksamaması için Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman desteğimizi sürdüreceğiz. Mustafa Başkan döneminde, Silifke halkına nasıl Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi olarak uyumlu bir şekilde görev sorumluluk alanı farkı gözetmeksizin hizmet veriyorsak, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

DEM Partili Meclis üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis üyesi Muhammet Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayyum kararı ile ilgili tartışmaya değinen Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ı görevine iade etmek olduğunu söyledi. Seçer, "Bu tip eleştirilere maruz kalan tüm yerleşim yerlerinde, artık kayyum hukukuna son verilmeli" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, kayyum uygulamalarının sona ermesi gerektiğini vurgulayan Seçer, "CHP'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayyum atanmış belediyeleri var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış belediyeleri var. DEM Parti'nin 10, CHP'nin de 3 olmak üzere toplam 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur. Kimse de bu anlamda kimseyi şikayet etmez. Şikayet merci seçilmiş belediye başkanı olur" ifadelerini kullandı."

Seçer, demokrasi adına da hukuk devleti adına da doğru olanın bu uygulamalardan vazgeçmek olduğunu kaydederek, "Biz böyle uygulamalar istemiyoruz. Ama böyle de sorunlar yaşandığı gerçeğiyle yüzleşiyoruz ve yüzleşmek de zorundayız" dedi.