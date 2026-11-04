Seçim Komitesi Başkanı Sohlberg, itirazlara rağmen sonuçların herkesi bağladığını söyledi - Son Dakika
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Seçim Komitesi Başkanı Sohlberg, itirazlara rağmen sonuçların herkesi bağladığını söyledi

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Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg, sağ partilerin itirazlarına rağmen Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sunulan kesin sonuçların tüm İsraillileri bağladığını söyledi. Herzog, hükümeti kuracak milletvekilini belirlemek için parlamento gruplarıyla istişarelere başladı.

İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg, sağ partilerin seçim sonuçlarına itirazlarına rağmen Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sunduğu genel seçimlerin kesin sonuçlarının "bütün İsraillileri bağladığını" söyledi.

Sohlberg, Herzog ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Siyasi anlaşmazlık oyların sayılmasıyla sona ermemeli, devam etmeli. Bunun böyle olması da iyi. Ancak hepimizin üzerinde uzlaşması gereken bir konu var ki o da yasalar uyarınca belirlenen seçim sonuçlarının hepimizi bağladığı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Herzog ise hükümeti kurmakla görevlendireceği milletvekilini belirlemek amacıyla parlamento gruplarıyla istişarelere başladığını duyurdu.

Herzog, iktidar ve muhalefet bloklarının tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde ek istişare turları düzenlemeye hazır olduğunu ifade etti.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, gün içerisinde yaptığı açıklamada, 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını onaylandığını duyurmuştu.

Komiteden yapılan açıklamada, 26'ncı İsrail Meclisi seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oylamada 15 üyenin lehte, 14 üyenin çekimser, 2 üyenin ise aleyhte oy kullandığı bildirilmişti.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

Kaynak: AA
Isaac HerzogParlamentoPolitikaGüncelHerzogDünyaSon Dakika

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