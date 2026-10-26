Seçim öncesi Tel Aviv mitinginde Eisenkot, Netanyahu'yu sert sözlerle uyardı

İsrail'de yarın düzenlenecek genel seçim öncesi muhalif lider Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında uyarılarda bulunarak, "İktidarda kalmak için hiçbir şeyden geri durmayacak; ne yalandan ne de aşırı tedbirlerden." dedi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Yashar Partisi lideri Eisenkot, başkent Tel Aviv'deki seçim mitinginde yaptığı konuşmada, yarın yapılacak genel seçim öncesi Netanyahu taraftarlarına "başbakana verdikleri desteği geri çekmeleri" çağrısında bulunarak, İsrail'in onun liderliğinde bir dört yıl daha ayakta kalamayacağı uyarısını yaptı.

Eisenkot, Netanyahu'nun partisi Likud'un yoldan saptığını ve İsrail'in bu şekilde devam edemeyeceğini söyleyerek, "Anketleri görüyorum, verileri biliyorum ve Netanyahu'yu tanıyorum. İktidarda kalmak için hiçbir şeyden geri durmayacak; ne yalandan ne de aşırı tedbirlerden." şeklinde konuştu.

İsrail'deki Kanal 13 ve Kanal 12 televizyonlarının, 24 Ekim'de Merkez Seçim Komitesinin belirlediği seçim yasakları çerçevesinde açıkladığı son anketlere göre, Eisenkot liderliğindeki Yashar Parisi birinci sırada yer alırken, onu Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi izliyor.